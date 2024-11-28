Исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов призвал дончан использовать канализацию по назначению

«Правильное использование канализации — это вклад каждого жителя в сохранение комфортной среды и экологической обстановки. Распространение информации о правилах эксплуатации канализационной системы поможет предотвратить проблемы и сэкономить бюджетные средства, предназначенные для ликвидации аварий», — отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов.