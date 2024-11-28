Исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов призвал дончан использовать канализацию по назначению

Последние затем провоцируют в системе водоотведения аварии, требующие дорогостоящего ремонта. Об этом сообщает Правительство Ростовской области.
«Правильное использование канализации — это вклад каждого жителя в сохранение комфортной среды и экологической обстановки. Распространение информации о правилах эксплуатации канализационной системы поможет предотвратить проблемы и сэкономить бюджетные средства, предназначенные для ликвидации аварий», — отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов.
За последние десять месяцев в Цимлянске устранили 318 засоров, к которым привели скопления пищевых отходов, средств гигиены, пакетов, одежды и стройматериалов.
Директор местного филиала Управления развития систем водоснабжения (ГУП РО «УРСВ») Анна Демина к особо опасным отходам отнесла влажные салфетки и нетканые полотенца — они не разлагаются и образуют в трубах плотные комки.
В Шахтах только за минувший месяц устранили 673 засора. В некоторых случаях применяли гидродинамическую установку.
Также прорывы канализации создают угрозу для окружающей среды.