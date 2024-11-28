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Исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов призвал дончан использовать канализацию по назначению

Ростовская область, 28 ноября 2024. DON24.RU. Министерство ЖКХ Ростовской области напомнило о правилах эксплуатации канализационных систем. При смывании в канализацию непредназначенных для нее отходов образуются засоры.

Последние затем провоцируют в системе водоотведения аварии, требующие дорогостоящего ремонта. Об этом сообщает Правительство Ростовской области.

«Правильное использование канализации — это вклад каждого жителя в сохранение комфортной среды и экологической обстановки. Распространение информации о правилах эксплуатации канализационной системы поможет предотвратить проблемы и сэкономить бюджетные средства, предназначенные для ликвидации аварий», — отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов.

За последние десять месяцев в Цимлянске устранили 318 засоров, к которым привели скопления пищевых отходов, средств гигиены, пакетов, одежды и стройматериалов.

Директор местного филиала Управления развития систем водоснабжения (ГУП РО «УРСВ») Анна Демина к особо опасным отходам отнесла влажные салфетки и нетканые полотенца — они не разлагаются и образуют в трубах плотные комки.

В Шахтах только за минувший месяц устранили 673 засора. В некоторых случаях применяли гидродинамическую установку.

Также прорывы канализации создают угрозу для окружающей среды.

ЖКХ