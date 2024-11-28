«У нас на пороге стоят новые смертоносные типы оружия, способные уничтожить все человечество. Этот арсенал уже пополнили лазерные, гиперзвуковые, квантовые, электромагнитные и иные передовые разработки», — констатировал глава государства.
«По нашему мнению, ОДКБ может и должна стать в авангарде деятельности по созданию общего договорно-правового механизма, позволяющего в будущем обеспечить режим контроля за таким вооружением. Это надо делать уже сейчас. По крайней мере, начинать», — выступил с инициативой Александр Лукашенко.
Лукашенко инициировал создание механизма контроля над новым смертоносным оружием
28 ноября, Астана /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Астане выступил с инициативой создания общего договорно-правового механизма, позволяющего в будущем обеспечить режим контроля за появляющимися новыми смертоносными типами оружия.
«У нас на пороге стоят новые смертоносные типы оружия, способные уничтожить все человечество. Этот арсенал уже пополнили лазерные, гиперзвуковые, квантовые, электромагнитные и иные передовые разработки», — констатировал глава государства.