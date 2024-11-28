Лукашенко инициировал создание механизма контроля над новым смертоносным оружием

«У нас на пороге стоят новые смертоносные типы оружия, способные уничтожить все человечество. Этот арсенал уже пополнили лазерные, гиперзвуковые, квантовые, электромагнитные и иные передовые разработки», — констатировал глава государства.



«По нашему мнению, ОДКБ может и должна стать в авангарде деятельности по созданию общего договорно-правового механизма, позволяющего в будущем обеспечить режим контроля за таким вооружением. Это надо делать уже сейчас. По крайней мере, начинать», — выступил с инициативой Александр Лукашенко.