В Финляндии начнут производить БПЛА для поставок на Украину

Командующий оборонительными силами Финляндии Янне Яаккола 9 сентября отметил, что начало специальной военной операции по защите Донбасса стало шоком для Хельсинки. Военный указал, что скандинавское государство вступило в НАТО якобы для того, чтобы укрепить свою безопасность и теперь альянс стал в стране четвертым по уровню доверия институтом после сил обороны, полиции и системы образования.