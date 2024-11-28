В Финляндии начнут производить БПЛА для поставок на Украину

«Дроны будут поставляться не только на Украину, но и в страны Евросоюза и НАТО. Дроны станут постоянной частью общества», — сказал он.
По данным компании, новый завод — это совместный проект Summa Defence и нескольких украинских производителей, при этом в компании намерены создавать в том числе морские беспилотные боевые системы.
Холопайнен выразил мнение, что создание военных заводов в Финляндии якобы повышает безопасность поставок на Украину.
Компания подчеркивает, что основная цель завода — увеличить производство беспилотников, которые используются в конфликте на Украине, а также внедрить промышленное производство таких устройств в Финляндии и других странах Европы, дополняет «Газета.Ru».
Масштабное производство дронов планируется начать в первой половине 2025 года.
Командующий оборонительными силами Финляндии Янне Яаккола 9 сентября отметил, что начало специальной военной операции по защите Донбасса стало шоком для Хельсинки. Военный указал, что скандинавское государство вступило в НАТО якобы для того, чтобы укрепить свою безопасность и теперь альянс стал в стране четвертым по уровню доверия институтом после сил обороны, полиции и системы образования.
В конце сентября министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в городе Миккели, который располагается вблизи к российско-финляндской границе, разместят штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Он отметил, что размещение войск «ни в коем случае не является враждебным действием или конфронтацией».