Крупное наступление боевиков на армию Сирии. Хроника событий

О наступлении вооруженных группировок на правительственные войска в Сирии 27 ноября сообщили несколько источников. Информацию подтвердили в Дамаске.
«В явное нарушение соглашения о деэскалации и по настоянию региональных и международных работодателей террористические группировки, входящие в так называемую террористическую “Джебхат ан-Нусра” (запрещена в РФ) и находящиеся в провинциях Алеппо и Идлиб, совершили в среду утром крупную атаку на широком фронте, нанеся удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям в этих районах», — заявили в Минобороны Сирии.
В ведомстве добавили, что правительственные войска противостоят боевикам.
Среди сил, атакавовавших позиции армии Башара Асада — террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в России), группировка «Свободная сирийская армия». В Al Mashhad сообщили, что в наступлении участвуют бойцы «Фронта национального освобождения».
CNN, ссылаясь на информацию, предоставленную повстанцами, сообщает о захвате 13 населенных пунктов. Под контролем вооруженных формирований находятся: Урм-эс-Сугра, Урм-эль-Кубра и Анджара, база сирийской армии на западе Алеппо.
По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), повстанцы также заняли Дадих и Кафр-Батих. Турецкое агентство Anadolu пишет о контроле боевиков над стратегическими высотами Акыль, Эль-Рагиб, Куптан и Даббабат. Al Arabiya сообщает, что «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и их союзники всего контролируют около 20 населенных пунктов.
По данным Reuters, наступление вооруженных группировок зафиксировали на территориях не менее десяти районов, находящихся под контролем правительства Сирии. Боевики успели продвинуться почти на 10 км от окраин Алеппо и от городов Нубль и Аль-Захра.
Как сообщает SOHR, в течение прошедших суток во время боевых столкновений погибли 132 человека. Al Arabiya рассказывает о гибели 100 военнослужащих сирийской армии.
Военный корреспондент «РИА Новостей» Александр Харченко написал в своем Telegram-канале, что боевики в районе Алеппо переодеваются в сирийскую военную форму. По его словам, это вносит хаос в оборону правительственной армии, но диверсантов уничтожают на месте.
«Прогнозирую, что боевики остановятся на каком-то рубеже возле Алеппо. До сих пор это нападение не выглядит как решающее сражение против сирийской армии. Скорее как неожиданный апперкот, после которого можно устоять на ногах, собраться и отправить в нокаут оппонента», — сообщил Харченко.