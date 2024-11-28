Крупное наступление боевиков на армию Сирии. Хроника событий

«В явное нарушение соглашения о деэскалации и по настоянию региональных и международных работодателей террористические группировки, входящие в так называемую террористическую “Джебхат ан-Нусра” (запрещена в РФ) и находящиеся в провинциях Алеппо и Идлиб, совершили в среду утром крупную атаку на широком фронте, нанеся удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям в этих районах», — заявили в Минобороны Сирии.