«Эти фальшивки сами и создают». Лукашенко сказал, что Запад тратит силы на надуманные проблемы

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Запад занят решением надуманных проблем вместо борьбы с реальными угрозами, сообщает БелТА.
В частности, выступая на саммите ОДКБ в Астане, белорусский лидер сказал, что коллективный Запад занят решением надуманных вопросов.
— Печально, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами, — прокомментировал глава республики.
Еще Лукашенко с сожалением отметил, что эти фальшивые проблемы Запад сам же и создает. При этом президент Беларуси призвал искать решения для реальных сложностей.
— В современном мире есть великое множество транснациональных вызовов и угроз, с которыми можно и нужно бороться. И только сообща, — уверен он.
Здесь же в качестве подобного примера Александр Лукашенко высказался о климатической повестке, которую «западные политики давно превратили в бизнес».
Напомним, ранее Александр Лукашенко раскритиковал отсутствие Эмманюэля Макрона на саммите в Баку: «Так пиарился на повестке этой».
Также белорусский лидер обратил внимание на отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане.