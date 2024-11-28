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«Эти фальшивки сами и создают». Лукашенко сказал, что Запад тратит силы на надуманные проблемы

Лукашенко обвинил Запад в создании и решении фальшивых проблем.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Запад занят решением надуманных проблем вместо борьбы с реальными угрозами, сообщает БелТА.

В частности, выступая на саммите ОДКБ в Астане, белорусский лидер сказал, что коллективный Запад занят решением надуманных вопросов.

— Печально, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами, — прокомментировал глава республики.

Еще Лукашенко с сожалением отметил, что эти фальшивые проблемы Запад сам же и создает. При этом президент Беларуси призвал искать решения для реальных сложностей.

— В современном мире есть великое множество транснациональных вызовов и угроз, с которыми можно и нужно бороться. И только сообща, — уверен он.

Здесь же в качестве подобного примера Александр Лукашенко высказался о климатической повестке, которую «западные политики давно превратили в бизнес».

Напомним, ранее Александр Лукашенко раскритиковал отсутствие Эмманюэля Макрона на саммите в Баку: «Так пиарился на повестке этой».

Также белорусский лидер обратил внимание на отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане.