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Лукашенко предложил ОДКБ контролировать новые типы оружия

Белорусский лидер обратил внимание, что в мире появляются новые виды вооружения — лазерные, гиперзвуковые, квантовые, электромагнитные и другие.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Страны ОДКБ могут создать общий договорно-правовой механизм, позволяющий обеспечить контроль за смертоносным оружием, появляющимся в мире, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг на саммите организации в Астане.

По его словам, сегодня на пороге стоят новые типы вооружения, способные уничтожить человечество.

«Этот арсенал уже пополнили лазерные, гиперзвуковые, квантовые, электромагнитные и иные передовые разработки», — цитирует лова главы государства БелТА.

В этой связи Лукашенко заявил, что ОДКБ может и должна стать в авангарде деятельности по созданию механизма, который в будущем сможет контролировать такое вооружение.

«Это надо делать уже сейчас. По крайней мере, начинать», — добавил он.

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в котором участвуют главы государств-участниц организации (кроме Армении), проходит 28 ноября в Астане. Лидеры обсуждают военную и политическую обстановку в регионе и подводят итоги сотрудничества под эгидой организации. Ожидается, что президенты подпишут 14 документов.

В ОДКБ на данный момент входят шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В этом году в объединении председательствует Казахстан, в 2025-м его сменит Кыргызстан.

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Лукашенко Александр