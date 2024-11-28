Лукашенко предложил ОДКБ контролировать новые типы оружия

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Страны ОДКБ могут создать общий договорно-правовой механизм, позволяющий обеспечить контроль за смертоносным оружием, появляющимся в мире, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг на саммите организации в Астане.
По его словам, сегодня на пороге стоят новые типы вооружения, способные уничтожить человечество.
«Этот арсенал уже пополнили лазерные, гиперзвуковые, квантовые, электромагнитные и иные передовые разработки», — цитирует лова главы государства БелТА.
В этой связи Лукашенко заявил, что ОДКБ может и должна стать в авангарде деятельности по созданию механизма, который в будущем сможет контролировать такое вооружение.
«Это надо делать уже сейчас. По крайней мере, начинать», — добавил он.
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в котором участвуют главы государств-участниц организации (кроме Армении), проходит 28 ноября в Астане. Лидеры обсуждают военную и политическую обстановку в регионе и подводят итоги сотрудничества под эгидой организации. Ожидается, что президенты подпишут 14 документов.
В ОДКБ на данный момент входят шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В этом году в объединении председательствует Казахстан, в 2025-м его сменит Кыргызстан.
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