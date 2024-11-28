Нижегородские депутаты отозвали законопроект об абортах

«Предлагается отозвать проект федерального закона по причинам его несогласованности с федеральным законодательством», — отметила председатель комитета по соцвопросам Наталья Смотракова.
Напомним, что законодательную инициативу о запрете проведения абортов в частных медклиниках предложил губернатор Глеб Никитин. Она была поддержана местными депутатами и направлена в Госдуму в конце 2023 года.
Однако там отметили, что данный законопроект несовместим с другими федеральными нормативными актами, поскольку все лицензированные медицинские учреждения имеют право проводить аборты в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Ко всему прочему предложение вызвало сильный общественный резонанс.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что предложение ограничить проведение абортов вне государственных медучреждений рассматривают в Кировской области.