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Нижегородские депутаты отозвали законопроект об абортах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 ноября, ФедералПресс. Депутаты нижегородского Заксобрания единогласно приняли решение отозвать законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Вопрос обсуждался на заседании 28 ноября.

Источник: Reuters

«Предлагается отозвать проект федерального закона по причинам его несогласованности с федеральным законодательством», — отметила председатель комитета по соцвопросам Наталья Смотракова.

Напомним, что законодательную инициативу о запрете проведения абортов в частных медклиниках предложил губернатор Глеб Никитин. Она была поддержана местными депутатами и направлена в Госдуму в конце 2023 года.

Однако там отметили, что данный законопроект несовместим с другими федеральными нормативными актами, поскольку все лицензированные медицинские учреждения имеют право проводить аборты в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Ко всему прочему предложение вызвало сильный общественный резонанс.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что предложение ограничить проведение абортов вне государственных медучреждений рассматривают в Кировской области.