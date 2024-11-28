Путин: массированный удар «Орешником» сопоставим с ядерным оружием

Президент сообщил, что в России начали серийное производство «Орешника». Он также раскрыл характеристики новой ракеты: по его данным, температура ее поражающих элементов достигает 4 тыс. градусов, а все, что находится в эпицентре взрыва, «по сути, превращается в пыль». Он утверждает, что «Орешник» поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.