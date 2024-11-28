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В Казахстане возбудили дело из-за флага Украины в день визита Путина

На рекламных экранах к визиту президента России Владимира Путина демонстрировалось изображение флага России. На одном из экранов нижняя полоса триколора окрашивалась в желтый цвет. Полиция возбудила уголовное дело.

Источник: ТАСС

Полиция Казахстана возбудила уголовное дело после появления флага Украины на экране рядом с театром «Астана Опера». Об этом пишет Orda.kz со ссылкой на МВД Казахстана.

«Министерство начало расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО’Керуен Медиа», — указали там. В полиции рассматривают «все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также с возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования».

О том, что флаг Украины появился на экране в Астане в день визита президента России Владимира Путина, стало известно из появившихся в интернете кадров. На них был показан экран рядом с театром «Астана Опера». На этих кадрах было видно, как нижняя полоса российского триколора меняла цвет с красного на желтый.

Представители компании, которой принадлежит щит, «Керуен Медиа», объяснили это тем, что произошло «замыкание кабеля».

Президент России Владимир Путин приехал с государственным визитом в Казахстан накануне, 27 ноября.

расследование
Путин Владимир