В Казахстане возбудили дело из-за флага Украины в день визита Путина

Полиция Казахстана возбудила уголовное дело после появления флага Украины на экране рядом с театром «Астана Опера». Об этом пишет Orda.kz со ссылкой на МВД Казахстана.
«Министерство начало расследование по вчерашнему инциденту, связанному с ТОО’Керуен Медиа», — указали там. В полиции рассматривают «все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также с возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования».
Представители компании, которой принадлежит щит, «Керуен Медиа», объяснили это тем, что произошло «замыкание кабеля».
Президент России Владимир Путин приехал с государственным визитом в Казахстан накануне, 27 ноября.