Суда ЕС окружили стоящий на якоре китайский корабль после инцидента с кабелями на Балтике

Речь идет о сухогрузе под названием Yi Peng 3, который ходит под китайским флагом. По данным Marine Traffic, агентства по отслеживанию торговых судов, сухогруз, принадлежащий Ningbo Yipeng Shipping Co., вышел из российского порта Усть-Луга в Балтийском море 15 ноября и оттуда прошел почти по всей длине Балтийского моря. 19 ноября датский патрульный корабль начал преследовать и позже остановил Yi Peng 3. С тех пор китайское судно стоит на якоре рядом с датским патрульным кораблем в проливе Каттегат, который соединяет Балтийское и Северное моря.