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Суда ЕС окружили стоящий на якоре китайский корабль после инцидента с кабелями на Балтике

В Балтийском море 17—18 ноября были перерезаны два оптоволоконных кабеля. Хотя власти Европы не исключают возможной диверсии, представители разведки США пришли к выводу, что кабели не были перерезаны преднамеренно, пишет The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Первый кабель, соединяющий Литву и Швецию, был перерезан утром 17 ноября. Второй кабель, соединяющий Финляндию и Германию, повредили следующим утром. По словам властей, повреждение кабелей нарушило передачу некоторых данных, но не привело к отключению интернета ни в одной из стран.

Пока власти пытаются разгадать эту «морскую тайну», китайское торговое судно уже больше недели стоит на якоре в Балтийском море в окружении и под наблюдением судов военно-морской и береговой охраны европейских стран, говорится в статье NYT.

Оперативная группа, в которую входят представители Финляндии, Швеции и Литвы, пытается определить, намеренно ли экипаж китайского судна перерезал интернет-кабели, протащив якорь по морскому дну.

Речь идет о сухогрузе под названием Yi Peng 3, который ходит под китайским флагом. По данным Marine Traffic, агентства по отслеживанию торговых судов, сухогруз, принадлежащий Ningbo Yipeng Shipping Co., вышел из российского порта Усть-Луга в Балтийском море 15 ноября и оттуда прошел почти по всей длине Балтийского моря. 19 ноября датский патрульный корабль начал преследовать и позже остановил Yi Peng 3. С тех пор китайское судно стоит на якоре рядом с датским патрульным кораблем в проливе Каттегат, который соединяет Балтийское и Северное моря.

В среду шведская полиция объявила, что изучение одного из эпизодов с кабелями завершено, но расследование продолжается. Швеция не обнародовала никаких первоначальных выводов.

Предварительное расследование начато, поскольку нельзя исключать, что кабели были повреждены преднамеренно. Сейчас преступление классифицируется как саботаж, хотя это может измениться.

Пер Энгстрём
суперинтендант шведской полиции

Дания, со своей стороны, сообщила, что находится в «постоянном диалоге» с различными странами, включая Китай.

Сотрудники американской разведки пришли к выводу, что кабели были повреждены непреднамеренно.

Однако Европа все больше нервничает после ряда, как утверждается, диверсионных операций, включая поджоги, вандализм и физические нападения. Многие из них приписываются российским разведчикам, но и судно под китайским флагом подозревается в причастности к саботажу не впервые.

В прошлом году китайский корабль под названием NewNew Polar Bear бросил якорь и повредил газопровод между Финляндией и Эстонией. Тогда власти европейских стран позволил ему уйти в международные воды и избежать захвата. В этот раз они смогли не допустить подобной ошибки.

«Совершенно очевидно, что, если критическая инфраструктура ряда стран была разрушена или серьезно повреждена, мы должны выяснить, кто это сделал. Не может быть ситуации, когда кто-то просто сбегает с места происшествия», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

ЕС