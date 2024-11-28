Путин допустил удары «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

Российский Генеральный штаб и Минобороны сейчас подбирают цели для ударов «Орешником» на территории Украины, заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Он допустил, что это могут быть центры принятия решений в Киеве. Путин добавил, что Киев пытался наносить удары по объектам государственной важности в Москве и Петербурге и «эти попытки продолжаются».
При этом, как указал Путин, действующие власти Украины являются «узурпаторами», потому что не «пошли на выборы». «Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам», — добавил президент России.
По словам Путина, у России есть еще несколько комплексов, подобных «Орешнику», готовых к применению.
Мощь «Орешника», по словам президента России, сопоставима с применением ядерного оружия. «В случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких “Орехов” гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», — привел Путин слова военных и технических специалистов.
Об ударе «Орешником» Путин сообщил 21 ноября. Удар был нанесен «по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», заявил он. Как указал он, оружие было применено в ответ на удары оружием американского и британского производства по территории страны: ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Брянской и Курской областях.
В июне 2023 года Минобороны России сообщало об ударе по центру принятия решений ВСУ. Тогда цель удара была достигнута, а объект — поражен, сообщало ведомство.
Новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» в ядерном исполнении может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн, сообщал правительственный портал «Объясняем.рф».
«В ядерном исполнении “Орешник” может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)», — говорится в представленных в телеграм-канале портала карточках.
Там приведены и другие данные об «Орешнике». Например, что его максимальная дальность поражения равна 5,5 тыс. км, он развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. Сбить ракету можно только на начальной стадии полета, поэтому ее запускают с полигона Капустин Яр в Астраханской области. На финальной стадии, когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехватить ракету невозможно.