Путин допустил удары «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

Там приведены и другие данные об «Орешнике». Например, что его максимальная дальность поражения равна 5,5 тыс. км, он развивает скорость до 10 Мах (около 12,4 тыс. км/ч) и может нести боевую часть массой до 1,5 т. Сбить ракету можно только на начальной стадии полета, поэтому ее запускают с полигона Капустин Яр в Астраханской области. На финальной стадии, когда боевые блоки развивают максимальную скорость, перехватить ракету невозможно.