PAS отклонила целый ряд инициатив оппозиционных депутатов, в том числе вотум недоверия

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. На пленарном заседании парламента правящее большинство отклонило сразу несколько инициатив депутатов, входящих в оппозиционный блок «Победа», в том числе простой вотум недоверия политике в области избирательных прав.
Отметим, что спикер Игорь Гросу начал заседание законодательного форума с призыва ко всем молдавским гражданам с румынскими паспортами проголосовать на парламентских выборах 1 декабря и во втором туре президентских выборов 8 декабря, заявив, что «будущее Молдовы зависит и от того, какой путь выберет Румыния».
«В последние недели мы были свидетелями того, что людям рассылались агитационные СМС-сообщения в пользу определенного кандидата и определенной партии на выборах в Румынии. Важно увидеть законные основания для траты денег молдавских налогоплательщиков на иностранную предвыборную кампанию и отчеты об этих тратах», — отметил Василий Боля, представляя инициативу, которую депутаты PAS предсказуемо отклонили.
Народный избранник Вадим Фотеску потребовал заслушать министра обороны страны Анатолие Носатого, чтобы тот пояснил целесообразность приобретения дорогостоящего радара.
«Мы хотим узнать об эффективности радара, закупленного за сотни миллионов леев. В последнее время в Молдове обнаружили несколько дронов, которые радар не увидел. Мы не можем понять, работает ли радар вообще, где он находится, зачем был куплен. И с учетом того, что было заявлено о намерении закупки еще нескольких радаров за такие же бешенные деньги, просим заслушать министра обороны», — заявил Фотеску, его инициативу также отклонили.
Еще одна не получившая поддержки правящего большинства инициатива была озвучена депутатом Мариной Таубер, которая потребовала заслушать главу центра «Патриот».
«Уже прошел год, как этот центр тратит десятки миллионов из бюджета страны, но до сих пор непонятно — в чем его эффективность. Мы требуем, чтобы врио главы центра Анна Ревенко рассказала, на что тратятся деньги граждан! Мы не считаем, что перед тем, как закрывать телеканалы, сайты и страницы в соцсетях власти консультируются с этим центром. С этим превышением полномочий прекрасно справляется СИБ, направляемый руководством страны», — заявила Таубер.
Депутаты от PAS отказались также внести в повестку дня простой вотум недоверия против политик государства в области выборных прав граждан, который оппозиция в лице блока «Победа» и депутатов-коммунистов подала две недели назад. Простой вотум был выдвинут против политик государства в области выборных прав граждан.
Документ содержал ряд требований, в том числе признать, что последние выборы проводились с серьезными нарушениями демократических принципов и норм, изменить законодательство о выборах, чтобы исключить массивное использование админресурса со стороны власти, сократить полномочия правоохранителей в вопросе чрезмерного запугивания избирательных конкурентов и граждан, провести оценку отчетов наблюдательных миссий, а также начать юридическую процедуру по привлечению к ответственности лиц, принимавших решения из правительства, Госканцелярии, МВД, ЦИК и других за допущенные нарушения.
Партия социалистов заявила о бойкоте заседания парламента.