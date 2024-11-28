PAS отклонила целый ряд инициатив оппозиционных депутатов, в том числе вотум недоверия

«Уже прошел год, как этот центр тратит десятки миллионов из бюджета страны, но до сих пор непонятно — в чем его эффективность. Мы требуем, чтобы врио главы центра Анна Ревенко рассказала, на что тратятся деньги граждан! Мы не считаем, что перед тем, как закрывать телеканалы, сайты и страницы в соцсетях власти консультируются с этим центром. С этим превышением полномочий прекрасно справляется СИБ, направляемый руководством страны», — заявила Таубер.