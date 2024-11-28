Путин выступает на саммите ОДКБ в Казахстане

13:56 ⚡️ Ночью Россия нанесла комплексный удар 90 ракетами и 100 беспилотниками, поражено 17 военных объектов на территории Украины — Путин.

13:55 Киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности России, по Санкт-Петербургу и Москве. ~И эти попытки продолжаются~ — Путин.

13:54 Наши парни воюют за родину, за будущее России и своих детей — Путин.

13:53 Средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранных целей для поражения и создаваемых угроз для Российской Федерации — Путин.

13:52 Серийное производство системы «Орешник» началось — Путин.

13:51 С нашей стороны ответ всегда будет — Путин.

13:50 Власти Украины нелегитимны и не имеют права отдавать приказов, толкать своих людей на смерть — Путин.

13:49 Оружием массового поражения «Орешник» не является, это высокоточное оружие, у него нет ядерного заряда — Путин.

13:48 ❗️ Россия имеет несколько готовых к применению ракетных систем «Орешник» — Путин.

13:47 Температура поражающих элементов ракеты «Орешник» достигает четырех тысяч градусов — Путин.

13:47 ❗️ «Орешник» поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты, все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на элементарные частицы, по сути, превращается в пыль — Путин.

13:46 ❗️ Россия за два дня запустила по Украине 100 ракет в ответ на удары вглубь РФ — Путин.

13:45 Даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге все зависит от солдата — Путин.

13:44 РФ продолжит боевые испытания «Орешника» в ответ на действия противника — Путин.

13:43 ⚡️ Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения «Орешником» на территории Украины — Путин.

13:44 ❗️ Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения «Орешником», — Путин.

13:40 ❗️ У России есть еще несколько готовых к применению систем, подобных «Орешнику» — Путин.

13:38 ❗️ По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких «Орехов» гроздью в одном ударе его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия — Путин.

13:35 Россия была вынуждена применить «Орешник» в ответ на действия противника — Путин.

13:33 В мире нет аналогов российскому «Орешнику», и появятся они не скоро — Путин.

13:31 ❗️ У России в ближайшем будущем могут появиться и другие вооружения — Путин.

13:28 РФ производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые, и на четверть нарастит производство — Путин.

13:27 Главарь киевского режима, помимо ракет, клянчит у своих хозяев и другую военную технику — Путин.

13:26 Гиперзвуковые комплексы РФ не имеют аналогов в мире, их производство наращивается — Путин.

13:25 Новые американские ракеты по своим характеристикам уступают российским — Путин.

13:24 «Искандер» является аналогом всех трех модификаций ATACMS, при этом дальность у российской системы даже больше — Путин.

13:23 Официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооруженным силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что ~это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооруженный конфликт,~ поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно — Путин.

13:21 Взаимодействие стран ОДКБ носит союзнический характер, выстраивается на принципах дружбы и добрососедства — Путин.

13:20 Президент России Владимир Путин начал свое выступление на заседании глав государств ОДКБ в Астане.