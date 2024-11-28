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Новым прокурором Москвы назначен Максим Жук

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Прокурором Москвы назначен Максим Жук, до этого занимавший пост прокурора Тверской области.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном в четверг на официальном портале правовых актов.

«Назначить на пятилетний срок Жука Максима Сергеевича прокурором города Москвы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Прокуратура