Новым прокурором Москвы назначен Максим Жук

Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном в четверг на официальном портале правовых актов.
«Назначить на пятилетний срок Жука Максима Сергеевича прокурором города Москвы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Прокурором Москвы назначен Максим Жук, до этого занимавший пост прокурора Тверской области.
Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном в четверг на официальном портале правовых актов.
«Назначить на пятилетний срок Жука Максима Сергеевича прокурором города Москвы, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.