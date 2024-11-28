Хокима Самаркандской области освободили от должности

Ранее Бобоев работал в Финансовом управлении хокимията Бухарской области, начальником отдела прогнозирования доходов Исполнительной дирекции Республиканского дорожного фонда при Минфине, замначальника отдела Главного управления Госбюджета, начальником Департамента финансового обеспечения проектов государственного развития, а также на других руководящих должностях в структуре Министерства финансов. Кроме того, он занимал должность заместителя министра экономического развития и сокращения бедности.