Путин назвал российские аналоги западных ракет ATACMS и Storm Shadow

Российская ракета Х-101 является аналогом западных Storm Shadow, SCALP и TAURUS. При этом, имея сопоставимую по мощности боевую часть, Х-101 летит гораздо дальше, заявил президент России Владимир Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
«Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская SCALP и немецкий TAURUS имеют боевую часть где-то 450−480 кг в тротиловом эквиваленте, дальность — 500−650 км, 650 — это как раз немецкая ракета TAURUS. Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности», — сказал Путин.
Аналогом американской ракеты ATACMS президент назвал модификации ракетной системы «Искандер». «Российский аналог всех трех модификаций ATACMS — это российская ракетная система “Искандер” и ее различные модификации. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое — дальность у “Искандера” больше», — подчеркнул глава государства.
Ракеты SCALP-EG / Storm Shadow разработаны в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: SCALP для Франции и Storm Shadow для британцев. Такие ракеты имеют скорость более 1000 км/ч (0,80 Мах) и способны поражать цели на расстоянии до 500 км.
ATACMS — управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км с осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Разработаны в конце 1980-х американской корпорацией Lockheed Martin для сухопутных войск США. Скорость ракеты — около 3700 км/ч.
21 ноября Путин заявил об ударах ВСУ по военным объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS, Storm Shadow и HIMARS. По словам президента, в ответ был нанесен удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины новейшей ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Ранее Путин предупреждал, что разрешение Киеву применять дальнобойное оружие изменит саму суть и природу конфликта, удары будут означать, что страны НАТО «воюют с Россией».