Путин назвал российские аналоги западных ракет ATACMS и Storm Shadow

Ракеты SCALP-EG / Storm Shadow разработаны в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: SCALP для Франции и Storm Shadow для британцев. Такие ракеты имеют скорость более 1000 км/ч (0,80 Мах) и способны поражать цели на расстоянии до 500 км.