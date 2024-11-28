«Обстановка только ухудшается». Лукашенко заявил о НАТОфикации мира и игнорирование Западом угроз

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Астане заявил о НАТОфикации Европы и мира в целом, пишет БелТА.
Белорусский лидер обратил внимание на то, что из года в год обстановка в мире только ухудшается. При этом он заметил, что проблема кроется в том, что «система сдержек, противовесов, обеспечивавшая международную безопасность и стратегическую стабильность, канула в небытие». Но также Лукашенко назвал и другую причину складывающейся политической ситуации.
— Мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы, — уверен глава Беларуси.
При этом Александр Лукашенко сделал предположение, что подобное положение дел несет выгоду для определенных кругов. Для тех, кому выгодно, чтобы нормы и принципы международного права подменялись «субъективными и ситуативно изменяемыми правилами, инструментами военного и информационного шантажа».
Здесь же белорусский президент обратил внимание на то, что на этом фоне стремительно набирает обороты гонка вооружений. И еще предупредил о процессе так называемой НАТОфикации.
— Продолжает милитаризироваться Восточноевропейский регион, особенно Польша. Идет НАТОфикация Европы и мира в целом, — указал он.
Кроме того, Лукашенко констатировал, что во многих регионах мира происходит разрастание военных конфликтов и очагов напряженности. И предупредил, что Запад закрывает глаза на ядерную угрозу.
— Цепляясь за ускользающее доминирование, Запад все больше разговаривает на языке оружия, закрывая глаза на угрозы ядерного противостояния, чреватого уничтожением всей планеты, — резюмировал президент.
Еще Александр Лукашенко сказал, что Запад тратит силы на надуманные проблемы: «Эти фальшивки сами и создают».
Также белорусский лидер обратил внимание на отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Астане.