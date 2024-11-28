«Обстановка только ухудшается». Лукашенко заявил о НАТОфикации мира и игнорирование Западом угроз

Белорусский лидер обратил внимание на то, что из года в год обстановка в мире только ухудшается. При этом он заметил, что проблема кроется в том, что «система сдержек, противовесов, обеспечивавшая международную безопасность и стратегическую стабильность, канула в небытие». Но также Лукашенко назвал и другую причину складывающейся политической ситуации.