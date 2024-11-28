Глава Татарстана раскритиковал законопроект Госдумы об упразднении поселений

Госдума обсуждает законопроект об упразднении городских и сельских поселений и переход на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами. Глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал эту инициативу на заседании Госсовета РТ.
По мнению главы республики, регионы России должны сами принимать решение о переходе с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую. Минниханов подчеркнул, что во время спецоперации страна должна быть единой, а не «на ровном месте сейчас спорить, какая система правильная, а какая нет».
Глава Татарстана также заявил, что нельзя использовать один шаблон на таких разных территориях. Он считает, что поселениям с малой численностью населения нужно дать право создавать такую систему управления.