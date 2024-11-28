Глава Татарстана раскритиковал законопроект Госдумы об упразднении поселений

По мнению главы республики, регионы России должны сами принимать решение о переходе с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую. Минниханов подчеркнул, что во время спецоперации страна должна быть единой, а не «на ровном месте сейчас спорить, какая система правильная, а какая нет».