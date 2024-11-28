В Венгрии заявили, что Нетаньяху может не опасаться ареста по ордеру МУС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что намерен пригласить Нетаньяху в Венгрию и гарантировать, что решение Международного уголовного суда не будет осуществлено на территории страны.
«Статут МУС не является частью венгерского права. Мы не ратифицировали его, потому что бывший президент Янош Адер 5−6 лет назад пророчески заявил, что иммунитет главы государства противоречит этой мере. Сейчас мы видим, насколько он был прав», — сказал Гуйяш на правительственном брифинге, который транслировал телеканал М1.
Ранее МУС выдал ордера на арест премьер Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Суд также отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан. Также Израиль оспаривал юрисдикцию МУС на рассмотрение дел по ситуации в Палестине в целом.
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.