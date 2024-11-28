Токаев озвучил, что обсуждали на заседании ОДКБ в узком формате

«Героизм ветеранов, трудовой подвиг тружеников тыла навечно останутся у нас в памяти. Они являются для всех нас неисчерпаемым источником безмерной гордости и уважения. В преддверии знаменательной даты считаем важным принятие заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также утверждение плана мероприятий по празднованию годовщины. Уверен, выдвинутые сегодня предложения, инициативы будут реализованы в интересах государств-участников организации», — резюмировал глава государства.