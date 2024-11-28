«У людей украли победу!» — социалисты провели протест у здания Конституционного суда

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Пересчёта голосов на прошедших президентских выборах, а также проведения досрочных парламентских выборов потребовали на протесте перед зданием Конституционного суда (КС) сторонники Партии социалистов (ПСРМ).
Напомним, в четверг судьи КС собрались на заседание по валидации итогов недавно состоявшихся в Молдове президентских выборов.
Лидер социалистов Игорь Додон обвинил режим PAS в фальсификации выборов.
«Мы требуем повторных выборов, и желательно без Майи Санду! Эта власть обанкротилась и обманула народ. Мы настаиваем на их отставке и проведении досрочных парламентских выборов».
Лидер ПСРМ призвал все оппозиционные силы объединиться против партии PAS и президента Майи Санду.
О том, что у жителей Молдовы «украли победу», заявил вице-спикер парламента Влад Батрынча.
«Выборы не были объективными. У людей украли их победу! Конституционный суд не должен признавать результаты этих выборов», — подчеркнул Батрынча.
Депутат-социалист Иванна Кексал заявила, что многочисленные нарушения в ходе выборов лишили их легитимности. Она отметила, что ПСРМ намерена добиваться пересмотра итогов голосования и защитить права избирателей.
Напомнили правящему режиму и о том, как он поступил с молдавской диаспорой, проживающей в России.
«Эта власть лишила более 500 000 наших граждан в России права голоса. Мы требуем аннулировать результаты этих несправедливых выборов и провести досрочные парламентские выборы!».
За четыре года мандата Санду граждане Молдовы ощутили на себе результаты ее правления и больше не хотят видеть политика на посту президента, заявила депутат ПСРМ Алла Дарованная.
«Люди на себе ощутили, что значит власть Майи Санду, и больше не хотят такого президента! В ходе выборов граждане внутри страны сделали выбор в пользу Александра Стояногло, который победил с результатом в 51%», — сказала она.
Заседание КС проходит без участия представителей ПСРМ, так как инстанция отказала народным избранникам-социалистам в участии в заседании по утверждению итогов выборов президента Молдовы.
Напомним, Конституционный суд 19 ноября сообщил, что заседание инстанции о подтверждении итогов президентских выборов и утверждении мандата президента Молдовы состоится 28 ноября. Ранее зампред Центризбиркома Павел Постикэ заявил, что КС назначит дату утверждения президентских выборов только после того, как суды рассмотрят все иски о нарушениях в ходе избирательного процесса.
Второй тур президентских выборов состоялся третьего ноября. По результатам обработки 100% протоколов с избирательных участков Санду получила второй мандат президента. За нее проголосовали 55,33%, или 929 964 избирателя. Стояногло набрал по итогам голосования 44,67%, или 750 644 голоса.