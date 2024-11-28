Лукашенко прокомментировал использование «Орешника»

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская новейшая ракетная система «Орешник» охладила тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны.
«Так уже охладило», — сказал он журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, должна ли система «Орешник» охладить тех, кто поставил на грань третьей мировой войны.
«Это мы сразу видим по заявлениям средств массовой информации. Уже нет единой линии, все пошло в разнобой. Это говорит о том, что немного растерялись. Но оружие хорошее».
Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о ходе СВО и успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Силами ВС РФ в украинском городе Днепропетровске был поражен один из крупнейших и известных еще со времен СССР промышленных комплексов, который производит в том числе ракетную технику.