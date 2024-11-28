Путин утвердил перечень KPI для губернаторов

В 2020 году глава ВЦИОМа Валерий Федоров, говоря об отношении граждан к губернаторам, отмечал, что на них «скорее надеются, чем доверяют». По его мнению, россияне будут больше доверять главам регионов, если те будут выполнять обещания, действовать в русле текущей повестки и успешно справляться с критическими ситуациями. По данным ВЦИОМа на июнь 2020-го, за два года уровень доверия к губернаторам в стране вырос с 51 до 59%.