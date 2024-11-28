Путин утвердил перечень KPI для губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов, соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Среди утвержденных главой государства KPI:
- доверие людей к власти;
- численность населения;
- уровень рождаемости и ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- уровень бедности;
- уровень образования;
- количество семей, улучшивших жилищные условия;
- объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости;
- качество среды жизни;
- удовлетворенность ветеранами спецоперации условий медицинской реабилитации и др.
В последний раз Путин обновлял перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов в 2021 году. В него тогда вошли 20 параметров оценки. В перечне остались доверие к власти и демографические показатели, но появились и новые пункты, в том числе о «цифровой зрелости».
Показатели KPI губернаторов менялись также в 2017 и 2019 годах. В 2017-м перечень состоял из 24 показателей, через два года их количество сократилось до 15. Из измеряемых путем изучения общественного мнения остался только уровень доверия к власти.
В 2020 году глава ВЦИОМа Валерий Федоров, говоря об отношении граждан к губернаторам, отмечал, что на них «скорее надеются, чем доверяют». По его мнению, россияне будут больше доверять главам регионов, если те будут выполнять обещания, действовать в русле текущей повестки и успешно справляться с критическими ситуациями. По данным ВЦИОМа на июнь 2020-го, за два года уровень доверия к губернаторам в стране вырос с 51 до 59%.