Казахстан и Россия договорились о совместном использовании кодов +7

Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о совместном использовании 7-й зоны всемирной нумерации, передает DKnews.kz.
Достигнутое соглашение закрепляет распределение диапазонов:
- Республика Казахстан будет использовать коды +7 0, +7 6, +7 7.
- Российская Федерация закрепила за собой коды +7 2, +7 3, +7 4, +7 5, +7 9.
Этот процесс стал результатом конструктивного диалога, основанного на принципах добрососедства и взаимного уважения. Казахстан и Россия продолжат тесное сотрудничество для обеспечения прозрачного и эффективного использования выделенных ресурсов в интересах граждан обеих стран.
Отметим, в целях получения отдельного кода в 2021 году за Казахстаном был зарезервирован международный телефонный код +997.
В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем.
Кроме того, у всех абонентов отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта.
В связи с этим, для удобства граждан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК повторно проведены переговоры с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международного кода +7.