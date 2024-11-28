Общественные слушания по реформе МСУ стартуют 2 декабря

Как сообщила руководитель правового управления думы Самары Алина Ефимова, мнения жителей будет принимать гордума со 2 по 13 декабря включительно. Его можно выразить как лично в гордуме, так и в письме, направленном по фактическому или электронному адресу, а также с использованием системы «Госуслуги». Письменное мнение может также содержать обоснование выраженной позиции.