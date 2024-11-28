Посланник Трампа по Украине Келлог намерен продвигать мир через силу

Разумеется, на фоне самого Трампа (78 лет) Кит Келлог не выглядит слишком старым, но, как бы там ни было, начиная с 80-летнего возраста у человека происходят серьезные изменения как в физическом, так и в психологическом плане. Важные функции организма существенно снижаются, ослабевают память, внимание, способность мыслить, анализировать. Остается только надеяться, что все эти явления миновали Кита Келлога, и он в своей жизни придерживается принципа «буду вечно молодым».