Клубы РПЛ обратились к самарскому губернатору после его слов о коррупции

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе, сообщается в Telegram-канале организации.
В четверг прошло внеочередное собрание членов РПЛ. Ранее Федорищев на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Так, стало известно о долге самарских «Крыльев Советов» в 36 миллионов рублей «преступникам», которые занимаются коррупцией в судействе. Глава Самарской области также предложил ввести в KPI губернаторов прекращение направления денег налогоплательщиков в эту коррупционную систему.
«Мы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе. Заявляем о необходимости проведения расследования по изложенным фактам, выражаем полную готовность принять участие в данном процессе и инициировать обращение в юрисдикционные органы РФС, а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных лиц», — говорится в заявлении.