Клубы РПЛ обратились к самарскому губернатору после его слов о коррупции

В четверг прошло внеочередное собрание членов РПЛ. Ранее Федорищев на комиссии Госсовета РФ по развитию спорта заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Так, стало известно о долге самарских «Крыльев Советов» в 36 миллионов рублей «преступникам», которые занимаются коррупцией в судействе. Глава Самарской области также предложил ввести в KPI губернаторов прекращение направления денег налогоплательщиков в эту коррупционную систему.