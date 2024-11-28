Путин призвал народы бывшего СССР разделить с Россией честь Победы

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. В ходе заседания Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане президент России Владимир Путин пригласил руководителей стран ОДКБ 9 мая в Москву на торжественные мероприятия по случаю празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Президент России поблагодарил коллег за то, что не забыли и уделили внимание важному предстоящему событию.
«В этом контексте очень важно, что мы помним о победе советского народа в Великой Отечественной войне, о юбилее — о восьмидесятилетии Победы. Конечно, во всех наших странах это событие пройдет на самом высоком государственном уровне. Но я надеюсь, что вы найдете возможность приехать на торжественные мероприятия в Москву 9 мая. Кроме того, мы приглашаем воинские расчеты стран ОДКБ вместе с российскими военными принять участие в параде на Красной Площади».
Таким образом, российский лидер предложил разделить народам республик, участвовавшим в разгроме гитлеризма, разделить честь пройти по Красной Площади с маршем Победы.