Алексей Текслер объявил о кадровых перестановках после визита генпрокурора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги визита генерального прокурора Игоря Краснова в Челябинскую область. Основной фокус был уделен состоянию сферы ЖКХ.
Текслер предупредил, что в ближайшее время в регионе ожидаются кадровые решения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«По поручению Генпрокурора будет проверена работа уполномоченных органов, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Изменить подход к сфере нужно на всех уровнях: и региональном, и муниципальном. Сделаем и кадровые выводы по сложившейся ситуации».
Глава региона подчеркнул, что с глав муниципалитетов и руководителей управляющих компаний будет особый спрос. Текслер пообещал направить дополнительное финансирование на модернизацию сетей, но при этом потребовал качественной работы и оперативной реакции на обращения челябинцев.
Напомним, генеральный прокурор РФ прибыл в Челябинскую область, чтобы лично принять жителей региона и встретиться с представителями бизнес-сообщества. Проблемы ЖКХ в области он назвал «непомерными».