Олбани
+2°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Текслер объявил о кадровых перестановках после визита генпрокурора

И коснутся они сферы ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подвел итоги визита генерального прокурора Игоря Краснова в Челябинскую область. Основной фокус был уделен состоянию сферы ЖКХ.

Текслер предупредил, что в ближайшее время в регионе ожидаются кадровые решения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«По поручению Генпрокурора будет проверена работа уполномоченных органов, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Изменить подход к сфере нужно на всех уровнях: и региональном, и муниципальном. Сделаем и кадровые выводы по сложившейся ситуации».

говорится в тексте сообщения.

Глава региона подчеркнул, что с глав муниципалитетов и руководителей управляющих компаний будет особый спрос. Текслер пообещал направить дополнительное финансирование на модернизацию сетей, но при этом потребовал качественной работы и оперативной реакции на обращения челябинцев.

Напомним, генеральный прокурор РФ прибыл в Челябинскую область, чтобы лично принять жителей региона и встретиться с представителями бизнес-сообщества. Проблемы ЖКХ в области он назвал «непомерными».

Прокуратура