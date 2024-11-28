Алексей Текслер объявил о кадровых перестановках после визита генпрокурора

«По поручению Генпрокурора будет проверена работа уполномоченных органов, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Изменить подход к сфере нужно на всех уровнях: и региональном, и муниципальном. Сделаем и кадровые выводы по сложившейся ситуации».