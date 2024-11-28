Байден намерен добиться прекращения огня в Газе после сделки с Ливаном

«Байден считает, что было бы безумием ничего не делать и просить семьи заложников подождать до 20 января [2025 года, когда пост президента займет Трамп]», — приводит портал Axios слова одного из помощников Байдена.
По их словам, глава израильского кабмина положительно отреагировал на предложение Байдена ускорить работу над соглашением с ХАМАС.
В США и Израиле считают, что сделка о прекращении огня с Ливаном увеличивает шансы достичь договоренностей с ХАМАС, даже если они будут включать возвращение из сектора Газа хотя бы части заложников без установления режима прекращения огня, отмечает портал. «Есть намерение предпринять новые меры для достижения соглашения в Газе. Было ясно, что сначала должна закончиться война в Ливане. Сейчас ХАМАС находится в более шатком положении, потому что [ливанское шиитское движение] “Хезболлах” вышло из войны», — сказал в беседе с Axios один из министров израильского правительства.
27 ноября вступило в силу соглашение о первом с начала боевых действий в октябре 2023 года перемирии между Израилем и Ливаном. Байден объявил, что договоренности между «Хезболлах» и еврейским государством предусматривают, что армия и силы госбезопасности Ливана восстановят контроль над территорией республики в течение 60 дней. После этого израильская армия постепенно будет выведена с ливанской территории. Власти Израиля ранее дали военным указание на первом этапе прекращения огня не допускать возвращения в свои дома мирных жителей южных районов Ливана.
В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара в секторе Газа было на неделю установлено гуманитарное перемирие. За это время, по информации израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. Однако 1 декабря прошлого года режим прекращения огня был нарушен, военные действия в палестинском анклаве возобновились. После прошедших в августе этого года консультаций с участием Катара, США и Египта стороны конфликта так и не смогли договориться о параметрах новой сделки.