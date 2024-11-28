Байден намерен добиться прекращения огня в Газе после сделки с Ливаном

В США и Израиле считают, что сделка о прекращении огня с Ливаном увеличивает шансы достичь договоренностей с ХАМАС, даже если они будут включать возвращение из сектора Газа хотя бы части заложников без установления режима прекращения огня, отмечает портал. «Есть намерение предпринять новые меры для достижения соглашения в Газе. Было ясно, что сначала должна закончиться война в Ливане. Сейчас ХАМАС находится в более шатком положении, потому что [ливанское шиитское движение] “Хезболлах” вышло из войны», — сказал в беседе с Axios один из министров израильского правительства.