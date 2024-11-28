Лидеры ОДКБ подписали документы об оснащении сил вооружением

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Лидеры Организации договора о коллективной безопасности подписали в Астане документы, касающиеся оснащения войск и коллективных сил ОДКБ современными образцами вооружения и военной техники, заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
«Были рассмотрены и подписаны документы, касающиеся оснащения компонентов войск, коллективных сил ОДКБ современными и перспективными образцами вооружения и военной техники».
Генсек добавил, что главы государств также подробно обсудили военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ и возможные варианты ее развития.
«Геополитическая трансформация и те изменения, которые происходят в современной системе международной безопасности, непосредственно влияют на процессы в зоне ответственно ОДКБ. Обострение противоречий, как вы сами понимаете, провоцирует появление новых точек напряженности», — заключил Тасмагамбетов.
В Астане проходит саммит ОДКБ. В мероприятии участвуют лидеры стран-участниц организации. В ОДКБ входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан, в 2025 году председательство перейдет к Киргизии.