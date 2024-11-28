Боррель призвал страны ЕС поддерживать МУС

«Я хочу обратиться ко всем членам международного сообщества, и в частности, к членам Евросоюза. Мы не можем подорвать [авторитет] Международного уголовного суда. Это единственный способ добиться мирового правосудия. Это единственный способ обеспечить подотчетность, — сказал он журналистам перед началом конференции в Брюсселе по ближневосточному урегулированию. — Если европейцы не поддержат [решения] Международного суда полностью, он не будет работать».