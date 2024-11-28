Глава региона Вячеслав Федорищев посетил ведущие сельхозпредприятия Безенчука

«Наша задача, как правительства региона — максимально в меру наших возможностей вас поддержать. Мы будем существенно дорабатывать наши меры поддержки. Критерии очень простые. Есть меры поддержки, которые востребованы и единственное, чего там не хватает — достаточного финансирования. Мы его будем увеличивать. Есть меры поддержки, которые потеряли свою актуальность — их будем отставлять в сторону. А есть те, которых нет, но они необходимы. И вы точно знаете, каждый из вас по вашим секторам, куда именно сейчас нужно направить ограниченный ресурс, чтобы, во-первых, в этот период турбулентности экономической позиции не сдать. А во-вторых, выдержав эти непростые времена, реализовать те планы, инвестиционные программы, которые были задуманы», — сказал Вячеслав Федорищев, открывая встречу.