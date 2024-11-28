Чемпион России по футболу Кавелашвили — кандидат в президенты Грузии: что думают эксперты

Выдвижение Кавелашвили в качестве кандидата в президенты страны в определенной степени может быть выгодно России. Если действующий президент Грузии Саломея Зурабишвили — уроженка Франции, прочно связанная с Западом, где она выросла и прожила большую часть жизни, то кандидат от «Грузинской мечты» скорее ассоциируется с курсом на сотрудничество с РФ. По словам беседовавшего с ТАСС политолога профессора Ника Читадзе, Михаил Кавелашвили фактически представляет собой противоположность Зурабишвили, его можно назвать «антизападным» человеком.