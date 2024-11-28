Чемпион России по футболу Кавелашвили — кандидат в президенты Грузии: что думают эксперты

На пост президента Грузии кандидатом от правящей в стране партии «Грузинская мечта» выдвинут Михаил Кавелашвили. Об этом заявил основатель и лидер партии Бидзина Иванишвили.
О 53-летнем Кавелашвили известно, что он — профессиональный футболист. В 1995 году Михаил стал чемпионом России по футболу в составе ФК «Спартак-Алания». В 2016 году спортсмена избрали в парламент Грузии от партии «Грузинская мечта».
Выдвижение Кавелашвили в качестве кандидата в президенты страны в определенной степени может быть выгодно России. Если действующий президент Грузии Саломея Зурабишвили — уроженка Франции, прочно связанная с Западом, где она выросла и прожила большую часть жизни, то кандидат от «Грузинской мечты» скорее ассоциируется с курсом на сотрудничество с РФ. По словам беседовавшего с ТАСС политолога профессора Ника Читадзе, Михаил Кавелашвили фактически представляет собой противоположность Зурабишвили, его можно назвать «антизападным» человеком.
Политолог и востоковед Станислав Тарасов выразил мнение телеканалу «360», что в случае победы Кавелашвили на президентских выборах отношения Тбилиси и Москвы могут восстановиться.
Доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru даже допустил возможность возвращения Грузии в состав СНГ в случае прихода к власти кандидата от правящей партии.
Бывший тренер ЦСКА и клуба «Спартак-Алания» Валерий Газзаев рассказал ресурсу Sport24, что считает Михаила Кавелашвили достойным человеком, способным принести пользу своей стране. Он также напомнил о хороших личных и профессиональных качествах его как футболиста.