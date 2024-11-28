В Израиле назвали условия для прекращения войны в Газе

Чешский министр заявил о том, что немедленное освобождение заложников, захваченных боевиками движения ХАМАС, всегда было главным требованием Чехии при голосовании по любым резолюциям. По словам Липавского, для окончательного решения конфликта необходимы прямые переговоры между Израилем и законным политическим представительством Палестины. Он также заявил, что за последний год МИД Чехии выделил на оказание гуманитарной помощи жителям сектора Газа около одного миллиона долларов.