Путин пригласил Лукашенко и всех лидеров ОДКБ в Москву на 80-летие Победы

Президент России Владимир Путин в Астане пригласил всех лидеров стран ОДКБ в Москву на 80-летие Победы, передает БелТА.
Так, на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ российский президент подчеркнул важность того, что страны помнят о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, о юбилее и о 80-летии Победы. Еще он выразил уверенностью, что в государствах ОДКБ юбилей Победы будут отмечать на высоком уровне.
— Конечно, во всех наших странах это событие пройдет на самом высоком уровне, — подчеркнул президент России.
Затем Владимир Путин пригласил лидеров стран в Москву на 9 Мая. И также он пригласил к участию в параде Победы в 2025 году и воинские расчеты государств ОДКБ.
— Я надеюсь, что вы найдете возможность приехать на эти торжественные мероприятия в Москву 9 Мая. Кроме того, мы приглашаем воинские расчеты стран ОДКБ вместе с российскими военными принять участие в параде на Красной площади, — прокомментировал Путин.
Тем временем Александр Лукашенко заявил, что искусственный интеллект грозит гибелью человечеству.
Также президент заявил, что российский «Орешник» охладил тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны.
Кроме того, глава Беларуси заявил о НАТОфикации мира и игнорирование Западом угроз: «Обстановка только ухудшается».