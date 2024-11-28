Путин пригласил Лукашенко и всех лидеров ОДКБ в Москву на 80-летие Победы

Так, на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ российский президент подчеркнул важность того, что страны помнят о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, о юбилее и о 80-летии Победы. Еще он выразил уверенностью, что в государствах ОДКБ юбилей Победы будут отмечать на высоком уровне.