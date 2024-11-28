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Деятельность губернатора Кубани будут оценивать по KPI

Президент утвердил перечень показателей деятельности для губернаторов.

Деятельность губернатора Кубани Вениамина Кондратьева будут оценивать по KPI. Об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации России.

Согласно перечню, деятельность властей регионов, в том числе и Краснодарского края, оценят по 21 пункту. Так, первым проверят уровень доверия к власти.

Далее деятельность губернатора оценят по таким критериям, как коэффициент рождаемости, уровень образования, бедности, удовлетворенности жителей Кубани условиями для занятия спортом, а также жилищно-коммунальными условиями.

Отметят численность населения региона и семей, волонтеров, средний доход и качество окружающей среды. Кроме того, будет учитываться то, как участники спецоперации проходят реабилитацию в Краснодарском крае, их переобучение и трудоустройство.

Напомним, губернатор Краснодарского края проведет 4 декабря «Прямую линию». «Прямая линия» по традиции пройдет в конце года на телеканале «Кубань 24».