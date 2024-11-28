Депутаты ЕП призвали к проведению повторных выборов в Грузии

Также европарламентарии призвали ЕС ввести санкции против грузинских политиков. И одобрили намерение Евросоюза направить в Тбилиси техническую миссию для анализа ситуации в стране изнутри.
«ЕП отвергает любое признание парламентских выборов и призывает к их повторному проведению в течение года, при этом процесс должен проводиться в улучшенной избирательной среде под пристальным международным наблюдением, чтобы обеспечить подлинно справедливый и прозрачный избирательный процесс», — говорится в резолюции.
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению членами ЕС. Документ поддержали 444 депутата, против высказались 72, воздержались — 82 парламентария, отмечает «Газета.Ru». Грузия имеет статус кандидата в члены ЕС.
Ранее, 18 ноября, действующий грузинский президент Саломе Зурабишвили не признала итоги парламентских выборов, которые прошли в стране 26 октября, и призвала к их повторному проведению. По ее словам, страна стоит на пути дестабилизации и двоевластия. Зурабишвили призвала граждан государства продолжать протесты против итогов парламентских выборов.
По данным ЦИК республики, на парламентских выборах победила «Грузинская мечта». При этом три оппозиционные политические силы — «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия» — отказались признавать результаты выборов.
После, 26 ноября, депутат от партии «Грузинская мечта» Шота Хабарели сообщил «Известиям», что правящая партия открыта к диалогу с партнерами из оппозиции, однако сотрудничество с радикалами там исключают. Также 28 ноября парламент Грузии утвердил на пост премьер-министра Ираклия Кобахидзе.