Депутаты ЕП призвали к проведению повторных выборов в Грузии

«ЕП отвергает любое признание парламентских выборов и призывает к их повторному проведению в течение года, при этом процесс должен проводиться в улучшенной избирательной среде под пристальным международным наблюдением, чтобы обеспечить подлинно справедливый и прозрачный избирательный процесс», — говорится в резолюции.