Глава Самарской области передал факты о коррупции в футболе правоохранителям

Федорищев отреагировал на заявление Российской премьер-лиги и клубов, которые попросили его предоставить имеющиеся факты о коррупции, о чем глава Самарской области рассказал несколько дней назад.
«Факты я передал в правоохранительные органы, они плотно занимаются. В интересах следствия не могу их озвучивать», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее в Москве прошло внеочередное собрание клубов Российской премьер-лиги, на котором обсуждали резонансные заявления губернатора о случаях коррупции в футболе.
В пятницу состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, где также будет обсуждаться этот вопрос.