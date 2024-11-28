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Глава Самарской области передал факты о коррупции в футболе правоохранителям

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что передал факты о коррупции в российском футболе в правоохранительные органы.

Источник: РИА "Новости"

Федорищев отреагировал на заявление Российской премьер-лиги и клубов, которые попросили его предоставить имеющиеся факты о коррупции, о чем глава Самарской области рассказал несколько дней назад.

«Факты я передал в правоохранительные органы, они плотно занимаются. В интересах следствия не могу их озвучивать», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее в Москве прошло внеочередное собрание клубов Российской премьер-лиги, на котором обсуждали резонансные заявления губернатора о случаях коррупции в футболе.

В пятницу состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, где также будет обсуждаться этот вопрос.

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