Главы стран ОДКБ выступили против героизации нацизма

В ОДКБ заявили, что ее члены осуждают любые действия по переписыванию истории, пересмотру исторического значения Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, искажению итогов Второй мировой войны. В том числе речь идет о попытках возложить равную ответственность за ее развязывание на нацистских преступников и страны Антигитлеровской коалиции.