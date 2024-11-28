Главы стран ОДКБ выступили против героизации нацизма

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Лидеры государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников, данное заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов было опубликовано на сайте Кремля.
Они также отвергли циничные попытки объявить представителей нацистских и сотрудничавших с ними организаций участниками национально-освободительных движений.
«Считаем категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого и неонацизма», — говорится в заявлении.
Руководители стран ОДКБ подчеркнули, что Вторая мировая война стала тяжелейшей и кровопролитнейшей в истории человечества, но она победоносно завершилась благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию народов стран СССР, которые внесли решающий вклад в разгром нацизма.
Лидеры организации призвали хранить память о беспримерном мужестве многонационального советского народа. Также они выступили за сохранение правды об общей борьбе за освобождение мира от нацизма.
В ОДКБ заявили, что ее члены осуждают любые действия по переписыванию истории, пересмотру исторического значения Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, искажению итогов Второй мировой войны. В том числе речь идет о попытках возложить равную ответственность за ее развязывание на нацистских преступников и страны Антигитлеровской коалиции.
В заявлении говорится, что такие усилия оскорбляют память о погибших и переживших все ужасы войны, также они деструктивны и кощунственны.
Главы стран ОДКБ выразили уверенность в том, что грядущий юбилей Великой Победы «будет ознаменован торжеством мира и согласия».