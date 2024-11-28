Правящая PAS находится в агонии — Димогло

Правящая в Молдове партия PAS готова пойти на любые ухищрения ради сохранения власти. Режим может отстранить от участия в парламентских выборах наиболее влиятельных оппозиционеров и создать свои сателлиты на левом политическом фланге. Но это вряд ли поможет PAS победить. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.