Правящая PAS находится в агонии — Димогло

Правящая в Молдове партия PAS готова пойти на любые ухищрения ради сохранения власти. Режим может отстранить от участия в парламентских выборах наиболее влиятельных оппозиционеров и создать свои сателлиты на левом политическом фланге. Но это вряд ли поможет PAS победить. Об этом заявила в комментарии для Sputnik Молдова журналист и телеведущая Нина Димогло.
«В ближайшие дни в Молдове будет создан Антикоррупционный суд. Зачем он нужен? Чтобы в ускоренном порядке рассматривать дела против оппозиции? Скорее всего, так и будет», — рассказала Димогло.
Телеведущая считает, что PAS уже ничего не спасёт от провала: ни сателлиты, ни уголовные дела, ни формальные перестановки в правительстве, ни досрочные или отсроченные парламентские выборы.
Ранее Майя Санду заявила о провале Антикоррупционной прокуратуры и потребовала решительных мер. Она проинформировала, что правительство и парламент разработают конкретный план по сокращению сроков рассмотрения в суде дел о политической коррупции. Иными словами, власти рассматривают возможность ускорения судебных процессов, касающихся структур, связанных с оппозицией.