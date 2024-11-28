Военный эксперт раскрыл причину активности боевиков в Сирии

Вооруженные террористические формирования 27 ноября внезапно атаковали сирийские войска в провинциях Алеппо и Идлиб. Повстанцы нарушили мирные договоренности, действующие с марта 2022 года.
Военный эксперт обратил внимание на то, что северо-запад Сирии, где сейчас происходят вооруженные столкновения между боевиками и правительственной армией, находится в зоне контроля американских войск. Кроме того, эти районы республики связаны с Турцией, войска которой следят за северной частью страны.
«Американцы контролируют как базу подготовки боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), так и производство пшеницы и нефтяные поля, находящиеся на севере Сирии», — объяснил Артамонов «Инфо 24».
Эксперт уверен, что Белый дом спровоцировал обострение ситуации в Сирии, чтобы нанести наибольший урон России, у которой на территории республики действуют две военные базы. Эскалация сирийского конфликта — в интересах администрации уходящего президента США Джо Байдена.
«Фактически мы уже напрямую ведем конфронтацию с НАТО, и применение ракеты “Орешник” осуществлялось в рамках обмена ударами с Альянсом, никак не с ВСУ. Поэтому не стоит удивляться, что фактически у нас завязался агрессивный диалог с их военными группировками, в том числе присутствующими на Ближнем Востоке», — добавил Артамонов.
Напомним, 21 ноября российская армия впервые использовала для удара по территории Украины баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Россия заранее предупредила США об ударе баллистическим оружием.
В Сирии боевики начали наступление на позиции правительственной армии 27 ноября. На стороне повстанцев участвуют несколько террористических группировок, в том числе запрещенных в России.