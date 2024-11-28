Военный эксперт раскрыл причину активности боевиков в Сирии

«Фактически мы уже напрямую ведем конфронтацию с НАТО, и применение ракеты “Орешник” осуществлялось в рамках обмена ударами с Альянсом, никак не с ВСУ. Поэтому не стоит удивляться, что фактически у нас завязался агрессивный диалог с их военными группировками, в том числе присутствующими на Ближнем Востоке», — добавил Артамонов.