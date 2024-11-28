Путин проводит пресс-конференцию по итогам визита в Казахстан

17:05 Пункт о взаимопомощи в ОДКБ ни у кого не вызывает сомнений, считает Путин. Он также подчеркнул, что у России достаточный запас прочности для помощи союзникам, если таковая понадобится.

17:01 Путин: наша армия уверенно наступает практически на всех участках фронта и будет постепенно занимать новые позиции.

16:58 Путин вспомнил не только о недавнем телефонном звонке Шольца, но и о визите прошлого канцлера Ангелы Меркель, которую испугал его лабрадор Кони. Президент подчеркнул, что не пытался ее «специально пугать» и через СМИ еще раз извинился за тот эпизод. Он пообещал в случае нового приезда Меркель в гости больше не подпускать к ней собак.

16:53 ⚡️Путин: Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях.

16:49 Канцлер ФРГ Олаф Шольц был первым, кто «прервал молчание», сообщил Путин, подтвердив факт недавнего разговора.

16:48.

16:46 ❗️ Путин: ситуация с курсом рубля под контролем.

16:45 Москва не допустит, чтобы у Киева появилось ядерное оружие, заявил Путин. Если оно все-таки появится, РФ будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения.

16:41 ❗️Путин: для каждой цели на Украине у России будет свой ответ, из пушки по воробьям палить не будем.

16:38 Путин также выразил надежду, что отношения с Афганистаном будут «выстраиваться и развиваться». Он добавил, что ситуация в стране сейчас сложная и «требует особого внимания».

16:33 Путин: испытания «Орешника» касаются попыток «поиграть между дальностью и боевой частью».

16:31 Владимир Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита, от которого образуются целые озера. Такая ракета поражает цели на 3−4 этажа вниз даже в укрепленных сооружениях. Он уточнил, что в использованной в Днепропетровске ракете были мощные поражающие элементы.

16:29 ❗️Путин: ВС РФ могут использовать «Орешник» для ударов по центрам принятия решений в Киеве.

16:27 ВСУ уже дважды атаковали российскую территорию ракетами ATACMS после применения «Орешника», нанесен минимальный ущерб, сообщил Путин.

16:25 Глава государства также прокомментировал нынешнее отношение Армении к ОДКБ. По его мнению, оно продиктовано внутриполитическими проблемами и темой Карабаха. Армения пока не заявляла о выходе из организации и поддерживает все документы саммита, позже, возможно, вернется к полноформатной работе, подчеркнул Путин.

