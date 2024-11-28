Губернатор Новосибирской области сообщил о возобновлении подачи газа в Искитиме

Губернатор Андрей Травников сообщил о починке трубопровода в Искитиме. По данным главы региона, подача газа местным жителям теперь будет возобновлена в прежнем режиме.
— Как доложил мой заместитель Олег Клемешов, трубопровод высокого давления запущен. Котельные известили о возможности отбора газа и отключения от резервного топлива. Подключение индивидуальной жилой застройки запущено, — известил губернатор.
Напомним, что авария на трубопроводе произошла 28 ноября. Из-за этого на улице Некрасова перекрыли проезд автомобилей. Очевидцы предположили, что трубу повредили в процессе работ. Районная администрация сообщила, что на работы по устранению неполадок может уйти до двух дней.