Путин отметил устойчивый рост Казахстана под руководством Токаева

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сотрудничество с Россией идет в различных областях, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
«Важно, что Казахстан хорошо развивается под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, он демонстрирует стабильный рост, устойчивый, надежный. Социально-политическая обстановка в стране стабильная, что очень важно для планирования работы в сфере экономики, для инвестиций, у нас миллиарды инвестиций в экономику Казахстана. Я уже говорил, под 30 миллиардов товарооборота, и он растет постоянно. Традиционно сложились направления нашего сотрудничества, это космос, энергетика, в наши дни высокие технологии», — сказал Путин.
Президент добавил, что сейчас по рядам проектов возможно расширение, например, в сфере атомной энергетики, также хорошие перспективы в сфере промышленности.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.