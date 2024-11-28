Олбани
+2°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил устойчивый рост Казахстана под руководством Токаева

Путин: Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством Токаева.

Источник: Пресс-служба Президента России

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сотрудничество с Россией идет в различных областях, заявил журналистам президент России Владимир Путин.

«Важно, что Казахстан хорошо развивается под руководством президента Касым-Жомарта Токаева, он демонстрирует стабильный рост, устойчивый, надежный. Социально-политическая обстановка в стране стабильная, что очень важно для планирования работы в сфере экономики, для инвестиций, у нас миллиарды инвестиций в экономику Казахстана. Я уже говорил, под 30 миллиардов товарооборота, и он растет постоянно. Традиционно сложились направления нашего сотрудничества, это космос, энергетика, в наши дни высокие технологии», — сказал Путин.

Президент добавил, что сейчас по рядам проектов возможно расширение, например, в сфере атомной энергетики, также хорошие перспективы в сфере промышленности.

Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

Путин Владимир