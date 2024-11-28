Израиль уже давно производит собственное ядерное оружие, заявили в ICAN

Ранее в четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти Ирана готовы к широкомасштабной войне с Израилем в случае, если она будет развязана в регионе, однако они к ней не стремятся.
«Считается, что Израиль обладает примерно 90 единиц ядерного оружия, которые он может запускать с помощью ракет и самолетов, а также, возможно, с помощью ракет морского базирования. Вначале израильской программе создания ядерного оружия помогали технологии и материалы, предоставленные Францией и Норвегией в 1950-х годах без ведома США. Сегодня эксперты считают, что израильская программа создания ядерного оружия почти наверняка самодостаточна», — сказала она.
Сандерс-Закре добавила, что Израиль, вероятно, помог Южной Африке во времена апартеида приобрести ядерное оружие в 1970-х годах, и есть серьезные подозрения, что две страны провели ядерные испытания в Южной Атлантике в 1979 году. Позднее правительство Южной Африки ликвидировало свое ядерное оружие еще до перехода от апартеида к демократической системе правления.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) — международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.