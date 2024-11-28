Израиль уже давно производит собственное ядерное оружие, заявили в ICAN

«Считается, что Израиль обладает примерно 90 единиц ядерного оружия, которые он может запускать с помощью ракет и самолетов, а также, возможно, с помощью ракет морского базирования. Вначале израильской программе создания ядерного оружия помогали технологии и материалы, предоставленные Францией и Норвегией в 1950-х годах без ведома США. Сегодня эксперты считают, что израильская программа создания ядерного оружия почти наверняка самодостаточна», — сказала она.