Лукашенко предложил создать механизм контроля над новым смертоносным оружием

В частности, Лукашенко предупредил о появлении новых типов опасного оружия, которое способно уничтожить человечество. И перечислил, что данный смертоносный арсенал уже пополнился за счет лазерных, гиперзвуковых, квантовых, электромагнитных и иных передовых разработок. В связи с этим белорусский лидер заметил, что ОДКБ следует возглавить деятельность по созданию контрольных механизмов за подобными вооружениями.