Лукашенко предложил создать механизм контроля над новым смертоносным оружием

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Астане озвучил инициативу создания общего договорно-правового механизма, который в будущем позволил бы обеспечить режим контроля за появляющимися новыми смертоносными типами оружия, передает БелТА.
В частности, Лукашенко предупредил о появлении новых типов опасного оружия, которое способно уничтожить человечество. И перечислил, что данный смертоносный арсенал уже пополнился за счет лазерных, гиперзвуковых, квантовых, электромагнитных и иных передовых разработок. В связи с этим белорусский лидер заметил, что ОДКБ следует возглавить деятельность по созданию контрольных механизмов за подобными вооружениями.
— ОДКБ может и должна стать в авангарде деятельности по созданию общего договорно-правового механизма, позволяющего в будущем обеспечить режим контроля за таким вооружением, — убежден он.
При этом Лукашенко призвал ускорить инициативы по созданию механизмов контроля над новым смертоносным оружием.
— Это надо делать уже сейчас. По крайней мере, начинать, — призвал президент Беларуси.
Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что искусственный интеллект грозит гибелью человечеству.
Также президент заявил, что российский «Орешник» охладил тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны.
Кроме того, глава Беларуси заявил о НАТОфикации мира и игнорирование Западом угроз: «Обстановка только ухудшается».