В Ростовской области на одну политическую партию стало меньше. Дело в том, что Верховный суд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о ликвидации «Партии дела». Об этом сообщил в Telegram- канале её лидер, совладелец компании «Ростсельмаш» Константин Бабкин.
Как сообщается, Минюст РФ направил иск о закрытии партии после приостановки её работы на два месяца.
В своём иске министерство указало на несколько технических ошибок в уставе и других документах партии. В частности, в отчётах о съездах партии есть ошибки в нумерации вопросов повестки дня. Также были найдены ошибки в учредительных бумагах.
Пока в «Партии дела» не заявляли о том, что хотят оспаривать решение суда. Но при этом её лидер Константин Бабкин заявил о том, что «работа будет продолжена».
Напомним, «Партия дела» присутствовала в политической системе страны более 12 лет. За эти годы, по словам Бабкина, партия пыталась преодолеть негативную инерцию в экономике и промышленности, заключающуюся в ориентации на сырьевой сектор при второстепенной роли несырьевого производства. Партийцы призывали взять решительный курс на новую индустриализацию.