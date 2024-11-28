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Путин обсудил с Токаевым создание новых маршрутов прокачки нефти и газа

Путин обсудил с Токаевым создание новых маршрутов прокачки нефти и газа в Китай.

Источник: © РИА Новости

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым создание новых маршрутов для прокачки российской нефти и газа в Китай через территорию Казахстана.

«Мы обсуждали и возможности создания новых маршрутов для прокачки наших продуктов нефти и газа в третьи страны, прежде всего в Китайскую Народную Республику. В том числе и через территорию Якутии или Казахстана».

заявил Путин журналистам.

Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

Путин Владимир
нефть