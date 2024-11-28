Захарова: сила Беларуси и России — в единстве

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Россия и Беларусь должны быть едины, чтобы противостоять попыткам Запада разъединить народы двух государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова своем видеоприветствии на открытии Рождественских чтений в Минске.
Десятые Рождественские чтения в этом году посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию Союзного государства. Они открылись в четверг в Минске в Национальной библиотеке.
«Сегодня, как и прежде, единство наших народов подвергается испытаниям, да еще каким. Внешние силы пытаются ослабить наше братство, разорвать исторические связи», — заявила в видеообращении Захарова.
В данной связи она привела известную истину: в единстве не победят, а по одному переломают.
«Тот, кто не понял этой мудрости, этого исторического примера, этого образа, тех переломали. И мы это видим», — подчеркнула представитель МИД РФ.
По словам Захаровой, для Запада Беларусь и Россия являются единым целым, и их пытаются отменить всех вместе.
«Если они не разделяют нас, как мы можем позволить себе разделиться? Это было бы не только шагом назад, но и лишением той духовной основы, которая делает нас сильными», — сказала она.
Захарова также подчеркнула, что Союзное государство показывает, как на основе общего можно выстраивать прочные связи, устремленные в будущее, поскольку объединение — не просто политический проект, а воплощение общих культурных и исторических традиций.
Духовные узы.
Открывая Рождественские чтения, предстоятель БПЦ — митрополит Минский и Заславский Вениамин подчеркнул важность сохранения духовных ценностей для двух братских народов.
«Наши народы — и русский, и белорусский — связаны духовными и историческими узами, традициями и языком, общей системой ценностей, которая основана в том числе на христианских, православных ценностях», — подчеркнул он.
По словам митрополита, для граждан двух стран события Великой Отечественной войны стали не только страшными испытаниями, но и временем подъема народного духа и подвигов.
«И сегодня, когда мир стоит на пороге больших потрясений, как никогда актуально вспомнить и оценить уроки Победы и посмотреть в глубину исторических процессов», — сказал Вениамин.
Отмечая опасность процессов, которые в настоящее время наблюдаются на Западе, владыка процитировал одно из европейских богословов: «Когда человек делает для себя богом того, кто богом не является, он создает себе демона».
Помнить уроки прошлого.
В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков отметил важность проведения Рождественских чтений в условиях сегодняшней турбулентной и труднопрогнозируемой мировой обстановки.
«Духовность, нравственность и человечность должны стоять во главе угла любых решений, в том числе внешнеполитических. Только тогда эти решения и действия будут во благо», — говорится в приветственном слове главы МИД Беларуси, которое зачитал официальный представитель ведомства Анатолий Глаз.